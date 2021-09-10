Demet Akalın hamile mi son haliyle ağızları açık bıraktı! 'Hira'ya kardeş mi geliyor?' sorusu havada uçuştu Demet'in değişimi fena! Okan Kurt ile evliliğinden Hira adında bir kız evlada sahip olan Demet Akalın, verdiği bir röportajda ikinci çocuk açıklaması ile dikkat çekmişti. Instagram'ı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcıyı gören 'Demet Akalın hamile mi?' sorusunun yanıtını arıyor. Geçtiğimiz günlerde kızı ile görüntülenen Akalın'ın makyajsız halini görenler şaştı kaldı. İşte değişimi ve doğal hali ile adından söz ettiren 49 yaşındaki Demet Akalın'ın son hali...

DEMET AKALIN HAMİLE Mİ?

Son haliyle ağızları açık bırakan Demet Akalın'ı gören, 'Hira'ya kardeş mi geliyor?' sorusunu soruyor.

Daha önce kendisine yöneltilen, "Hira en çok kime düşkün?" sorusuna," Eskiden babayla uyuyordu, şimdi beraber uyuyoruz." şeklinde yanıt veren ve "Herkesin merak ettiği, 'Bir çocuğunuz daha olsun ister miydiniz, hiç düşünmediniz mi?" sorusuna," İkinci çocuk istemiyoruz. Hira, kardeş istemiyor." diyen Demet Akalın'ın değişimi 'hamilelik' iddialarını da beraberinde getirdi.

2012 yılında evlendiği Okan Kurt ile 2018 yılında boşanan ancak aynı evde yaşamaya devam eden ikiliden Demet Akalın, değişimi ile dikkat çekiyor.

Son dönemde aldığı kilolarla adından söz ettiren 49 yaşındaki Demet Akalın, kızı Hira ile bir AVM'de görüntülendi.

Akalın, kilolarının dışında makyajsız hali ile de sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.