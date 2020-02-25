Demet Akalın boşandığı eşi Okan Kurt hakkında itirafta bulundu, herkes şoke oldu: 13 aydır... |Video 25.02.2020 16:25

'Ala' şarkısıyla gündemde olan Deniz Seki, Demet Akalın, Işın Karaca ve Cansu Kurtçu Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Demet Akalın, özel hayatına dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Boşandığı eşi aynı zamanda kızı Hira'nın da babası olan Okan Kurt ile ilişkisine devam eden Demet Akalın'ın itirafı şoke etti.

Işın Karaca, Deniz Seki ve Cansu Kurtçu ile Alâ adındaki şarkıya düet yapan Demet Akalın, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu. Özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Demet Akalın, Okan Kurt'la alakalı herkesi şaşırtan bir itirafta bulundu. Eşi Okan Kurt'un borçlarından dolayı evine haciz gelen ve sonrasında eşinden tek celsede boşanan Demet Akalın, şimdilerde sevgili olduğu Kurt'la yeniden evlenmeyeceğini söyledi.

"13 AYDIR YALNIZ YATIYORUM"

Sunucuların evlilik soruları üzerine konuşan Akalın, "Ben bir daha evlenmem. Siz benden ne istiyorsunuz? 13 aydır yalnız yatıyorum. Odalarımız ayrı. İlişki ile alakalı değil, çocukla alakalı bir durum" dedi.

"HİRA BABASIYLA UYUYOR"

Hira'ya sabah saatlerinde kendisinin baktığını söyleyen Akalın, akşam saatlerinde kızlarının bakımıyla Okan Kurt'un ilgilendiğini söyledi. Hira'nın babasıyla uyumayı sevdiğini söyleyen Akalın, "Hira çok deli yatıyor. Büyük bir yatak yaptırdık. Üst katta babasıyla uyuyor" diyerek devam etti.