Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu topa tutuldu: 17 yaşındasın biraz doğal olsan!

Eski spikerler, sunucu, oyuncu, şarkıcı 47 yaşındaki Defne Samyeli, yavaş yavaş tahtını kızlarına bırakıyor. Son dönemlerde bir gece kulübünden sahne alan Defne Samyeli'nin, Eren Talu ile evliliğinden olan kızları 23 yaşındaki Deren Talu ve 17 yaşındaki Derin Talu son dönemin en çok konuşulan iki ismi olarak göze çarpıyor. Özellikle henüz 17 yaşında olan Derin Talu'nun ağır makyajlı ve dekolteli pozları sıklıkla sosyal medya kullanıcılarından tepki görüyor. Onlardan birini daha geçtiğimiz günlerde paylaştı Derin Talu. Pozlarıyla adından söz ettiren Talu'nun son fotoğrafı çok cüretkar bulunduğu için tepki çekti.