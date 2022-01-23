Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu ile Hakan Sabancı fena yakalandı! Kimseye aldırış etmeden dakikalarca öpüştüler

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu ile Hakan Sabancı fena yakalandı, ikili kimseye aldırış etmeden dakikalarca öpüştü. Magazin gündemine bomba gibi düşen haberin ardından sosyal medyada "Aman 'escort' Aygün duymasın" yorumları yapıldı. İddiaya göre geçtiğimiz günlerde oyuncu Dilara Aksüyek ile görüntülenen ve ısrarla 'arkadaşız' diyen Hakan Sabancı, Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu ile aşk yaşıyor. Sağ gösterip sol vuran Sabancı, önceki akşam gittiği mekanda Derin ile çevresindekilere aldırış etmeden samimi görüntüler verdi. İşte şoke eden haberin detayları...