Haberler Magazin Videoları Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu ile Hakan Sabancı fena yakalandı! Kimseye aldırış etmeden dakikalarca öpüştüler

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu ile Hakan Sabancı fena yakalandı! Kimseye aldırış etmeden dakikalarca öpüştüler

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu ile Hakan Sabancı fena yakalandı! Kimseye aldırış etmeden dakikalarca öpüştüler
23.01.2022 12:32

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:15
Su El Roman mini elbisesi ve...
Ana Sayfa 00:27
İstanbul kara teslim oldu!...
Ana Sayfa 00:30
Tokat’ta yolcu otobüsü...
Ana Sayfa 00:20
Karın altında boğazın serin...
Ana Sayfa 02:05
SON DAKİKA! İstanbul'da yolcu...
Ana Sayfa 02:19
Ali Babacan'a resimli...
Ana Sayfa 00:24
Karantinayı delen şahıs,...
Ana Sayfa 00:14
Songül Karlı ödül törenine...
Ana Sayfa 01:21
Serenay Sarıkaya'dan saldırı...
Ana Sayfa 00:15
Kabaş'tan "ters kelepçe"...
Ana Sayfa 01:58
Bakan Nebati ekonomistlerle...
Ana Sayfa 06:12
Ukrayna-Rusya sınırında neler...

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu ile Hakan Sabancı fena yakalandı, ikili kimseye aldırış etmeden dakikalarca öpüştü. Magazin gündemine bomba gibi düşen haberin ardından sosyal medyada "Aman 'escort' Aygün duymasın" yorumları yapıldı. İddiaya göre geçtiğimiz günlerde oyuncu Dilara Aksüyek ile görüntülenen ve ısrarla 'arkadaşız' diyen Hakan Sabancı, Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu ile aşk yaşıyor. Sağ gösterip sol vuran Sabancı, önceki akşam gittiği mekanda Derin ile çevresindekilere aldırış etmeden samimi görüntüler verdi. İşte şoke eden haberin detayları...

Magazin Videoları
SON DAKİKA