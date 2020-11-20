Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ve sevgilisinden aşk pozu! Sevgilisi Deren Talu'nun yeni yaşını bakın nasıl kutladı

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu önceki gün yeni yaşını kutladı. Bir süredir işletmeci Baran Tınaz ile aşk yaşayan Deren Talu, sosyal medya gündeminden düşmüyor. Sevgilisi Baran Tınaz'ın Instagram'dan yaptığı paylaşım dikkat çekerken, Deren Talı'nun yaşı da merak konusu oldu. Deren'in 17 yaşında Derin adında bir kız kardeşi var.

DEFNE SAMYELİ'NİN KIZI DEREN TALU VE SEVGİLİSİNDEN AŞK POZU!

Sevgilisi Deren Talu'nun yeni yaşını bakın nasıl kutladı Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu yeni yaşını kutladı. Güzelliğiyle dikkat çeken Deren Talu sevgilisine ilanı aşk etti. Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Deren Talu, yaklaşık dört aydır Baran Tınaz ile aşk yaşıyor.

Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift zaman zaman romantik paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor. Tınaz sevgilisiyle pozunu paylaşıp "Mutlu yıllar biriciğim" dedi. Talu bu paylaşımı görünce çok mutlu oldu ve hem hikayesinden hem de yorumun altına ilanı aşk etti. Deren Talu paylaşımında sevgilisine "Aşkım seni çok seviyorum" yazdı.