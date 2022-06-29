Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bikinisi ile boy gösterdi ortalığı kasıp kavurdu alevler havada uçuştu!

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bikinisi ile boy gösterdi, ortalığı kasıp kavurdu. Beran Tınaz ile aşk yaşayan Defne'nin büyük kızı Deren Talı Instagram'da peş peşe yayınladığı fotoğraflarla gündeme bomba gibi düştü.
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bikinisi ile boy gösterdi, ortalığı kasıp kavurdu. Beran Tınaz ile aşk yaşayan Defne'nin büyük kızı Deren Talı Instagram'da peş peşe yayınladığı fotoğraflarla gündeme bomba gibi düştü.
25 yaşındaki Deren Talu Instagram'dan paylaştığı bikinili fotoğraflarla kısa sürede gündem oldu.