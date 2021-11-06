Defne Samyeli'den yarı çıplak sahne kıyafeti olay oldu! Herkes onu konuştu...

Defne Samyeli'den yarı çıplak sahne kıyafeti olay oldu! Defne Samyeli, sahnede tercih ettiği iddialı kostümlerle sık sık gündem olmuştu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Samyeli, "Dekolte giymeyi seviyorum. Bence sahne de bunu hem kaldırıyor hem güzel duruyor" ifadelerini kullanmıştı. Geçen akşam bir mekanda sahne alan Samyeli, dekolteli kıyafetiyle yine olay oldu. Göğüs dekolteli bistüyeri ve transparan pantolonuyla sahneye çıkan şarkıcıya tepkiler çığ gibi büyürken bir sosyal medya kullanıcısı, "Moda oldu yarı çıplak sahneye çıkmak!" yorumunda bulundu. İşte Defne Samyeli'nin o kıyafeti...