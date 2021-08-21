Defne Samyeli’den bikinili sahne provası

Sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlarla magazin gündeminde kendine yer bulan şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla yine çok konuşuldu. Bodrum sahnesi önce plaja inen Samyeli, mavi bikinisi ile verdiği pozları art arda sosyal medya hesabında yayınladı. Bikinisinin üzerine mavi desenli beyaz bir kimono giyen şarkıcının plaj tarzı dikkat çekerken, bir sonraki paylaşımında bikinisi ile sahne provasına katıldığı görüldü. İşte Defne Samyeli'nin çok konuşulan o pozları....