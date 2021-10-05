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Defne Samyeli transparan kıyafetiyle sosyal medyayı salladı

Defne Samyeli transparan kıyafetiyle sosyal medyayı salladı
05.10.2021 17:54
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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, Samyeli son olarak yakalandığı koronavirüs ile hayranlarını korkutmuştu. Eski sağlığına kavuşan Samyeli, uzun bir aradan sonra sahnelere geri döndü. Konser için siyah transparan bir elbise tercih eden Samyeli, sosyal medyada paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Fit hali ile takipçilerinden tam not alan ünlü şarkıcı, adeta sosyal medyayı salladı. Takipçileri tarafından iltifat yağmuruna tutulan Samyeli'ne, "Genç kızlara taş çıkartır" yorumu yapıldı. İşte Defne Samyeli'nin çok konuşulan o pozu.


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