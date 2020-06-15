Kerem Bürsin ile ayrıldıktan sonra Cem Yılmaz ile sevgili olan Serenay Sarıkaya'nın hamile olduğu yönündeki iddialar gündemden düşmüyor. Sevgilisi ile Bodrum tatilinde olan Sarıkaya, önceki gün yeni fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından magazin gündemine bomba gibi düştü. Oyuncu Kerem Bürsin ile uzun soluklu birliktelik yaşayan Serenay Sarıkaya'nın Defne Samyeli ile videosu olay oldu. Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya’nın videoları birleştirildi. Bu videoyu beğenen Kerem Bursin beğeniyi daha sonra geri aldı. İşte ortalığı alevlendiren o video...
Defne Samyeli konuştu Serenay Sarıkaya dinledi! Ortaya çıkan görüntülerin ardından Kerem Bürsin'den şoke eden hamle
15.06.2020 13:37
- Defne Samyeli konuştu Serenay Sarıkaya dinledi! Ortaya çıkan görüntülerin ardından Kerem Bürsin'den şoke eden hamle
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