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Defne Samyeli göğüs ve bacak dekolteli sahne stiliyle sosyal medyayı salladı!

Defne Samyeli göğüs ve bacak dekolteli sahne stiliyle sosyal medyayı salladı!
08.06.2022 00:10 - Son Güncelleme: 08.06.2022 00:14

OTOMATİK OYNAT

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Spikerlik kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, bir mekanda sahne aldı. Derin göğüs dekolteli transparan kıyafetiyle dinleyicilerinin karşısına çıkan Samyeli'nin konserden görüntüleri sosyal medyaya düştü. Konserin bir kısmında eteğini çıkaran ünlü şarkıcının, sahne kostümü sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısının beğendiği bir kısmın ise eleştirdiği Samyeli'nin fit hali de dikkatlerden kaçmadı. İşte Defne Samyeli'nin sosyal medyayı ikiye bölen iddialı sahne kıyafeti...

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