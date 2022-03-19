Defne Samyeli göğüs ve bacak dekolteli sahne kıyafetiyle dikkat çekti! Sosyal medya onu konuştu

Defne Samyeli göğüs ve bacak dekolteli sahne kıyafetiyle dikkat çekti! Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli, bir mekanda sahne aldı. İddialı sahne kostümleriyle sık sık adından söz ettiren Samyeli, yine çok dikkat çeken bir tercihte bulundu. Derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle sahneye çıkan 49 yaşındaki şarkıcı, konserden görüntülerini sosyal medya hesabında yayınlaması üzerine gündem oldu. Fit hali ve iddialı kostümüyle kısa sürede çok konuşulan isimler arasında yer alan Samyeli'nin elbisesini gören dönüp bir daha baktı. İşte Defne Samyeli'nin sosyal medyada gündem olan sahne kostümü...