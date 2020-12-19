Dayakçı Halil Sezai kız arkadaşıyla ortaya çıktı! Babası yaşındaki komşusunu darp etmişti...

Dayakçı Halil Sezai kız arkadaşıyla ortaya çıktı! 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i sokak ortasında darbetmesinin ardından tutuklanan Halil Sezai, 43 gün tutuklu kalmasının ardından tahliye olmuştu. 1 yıl 11 ay hapis cezası alan dayakçı Sezai, tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi. Bir fotoğraf platosuna girerken objektife yansıyan Halil Sezai'nin yanında kız arkadaşı da vardı.

Dayakçı Halil Sezai kız arkadaşıyla ortaya çıktı! 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i sokak ortasında döven dayakçı Halil Sezai, 43 gün süren tutukluluk sürecinin ardından ekim ayında görülen ilk duruşmada 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmış ve kararla birlikte tahliye edilmişti.

SORULARI YANITSIZ BIRAKMIŞTI

Halil Sezai, tahliye olduktan sonra Kadıköy'deki evine gelmişti. Ancak Paracıkoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Hürriyet'in haberine göre; Halil Sezai, olayın ardından ilk kez önceki gün Ümraniye'de görüntülendi.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Bir fotoğraf platosuna girerken objektife yansıyan Halil Sezai'nin yanında kız arkadaşı da vardı.Arkadaşının araçtan inmesine yardımcı olan Sezai, o sırada objektifleri fark etti.Muhabirlerin "Müzik çalışmalarınıza başladınız mı?" sorusuna "Evet, başladık" diye yanıt veren şarkıcı, Hüseyin Meriç'le davası hakkındaki soruları yanıtsız bırakarak hızla uzaklaştı.

HALİL SEZAİ KİMDİR?

Halil Sezai Paracıkoğlu, 16 Ağustos 1979 da Eskişehir'de doğdu. Babası eski bas gitarcı sonra da muhasebecilık yapmış, annesi Nurten Paracıkoğlu da öğretmenmiş.

Babasının ailesi Bulgaristan'ın Pazarcık ilinin Paracık köyünden olup, soyadı buradan gelmekteymiş. Mahallesindeki ilkokul ve orta okuldan sonra liseyi Eskişehir Atatürk Lisesinde tamamlayan Halil Sezai Paracıklıoğlu, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuarı 2003 yılı Müzik Bölümü mezunudur.

Sinema ve tiyatro oyuncusu, şarkıcı, söz yazarı ve bestecidir. İlk bestesini 15 yaşındayken yaptı. Halil Sezai Paracıkoğlu'nun en çok bilinen Şşarkıları, Paramparça, İsyan, Ağlamışız, Sen ve Ben, Olsun, Hayalimin Ortasında, Sonbahar, Seni Beklemek, Esme, Sevda Tanrıçası, Yanıma Gel, Aşk Yasak Ağlıyor, Fırtına, Bir Rüzgar Esti, Üşürken, İsyan ve İncir Reçeli filminde söylediği Duman şarkısıdır.

İlk albümü olan "Seni Beklerken", Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle 21 Kasım 2011′de yayınlandı. Ayrıca 2012 yılında "Seni Beklerken" adlı albümü ile büyük başarı yakalayan sanatçının bir anda sosyal medyada en çok konuşulan isim haline gelmişti. "Seni Beklerken" albümünde Paramparça, Fırtına, Sonbahar, İsyan, Duman, Sevda Tanrıçası, Yanıma Gel gibi söz ve müziklerin birçoğu kendine ait olan eserleri yer almaktadır.

Halil Sezai Paracıkoğlu, 2014 yılında yapımcılığını yaptığı "Çilek" adlı sinema filminde İlker Aksum, Azra Akın, Bülent Şakrak, Selen Öztürk ile kendisi de başrolde oynadı.

2014 yılında yapımcılığını Necati Akpınar'ın üstlendiği "İncir Reçeli 2" adlı sinema filminde Sinan Çalışkanoğlu, Şafak Pekdemir, Ahmet Uz, Selim Akgülile birlikte oynamıştır.

Halil Sezai; imam rolünde 2015 yılında yönetmenliğini İlker Ayrık'ın yaptığı "Yapışık Kardeşler" sinema filminde İlker Ayrık, Hakan Bulut, Suzan Kardeş,Suat Sungur, Erdal Tosun, Ayberk Atilla, Fırat Tanış, Bülent Şakrak,Yasemin Çonka, Şebnem Bamsey, Gül Fakı ve İvana Sert ile beraber oynadı.

23 Ağustos 2015 tarihinde Halil Sezai ile bir enerji şirketinde yönetici asistanı olan Zehra Kaya Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde evlendi. Çift, nikahın ardından anlaşmazlıklar baş gösterince 15 gün sonra anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.