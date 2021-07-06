Daphne Öz Bodrum tatilinde aşka geldi eşinin dudağına yapıştı

Dr. Mehmet Öz ailesiyle Bodrum tatilinde! Kızı Daphne Öz aşka geldi eşini öpücüklere boğdu! Dünyaca ünlü Dr. Mehmet Öz'ün kızı Daphne Nur Öz, Amerika'da ünlü bir beslenme yazarı ve televizyon sunucusu. Şu sıralar Mehmet Öz ve ailesi Bodrum'da tatilin keyfini çıkarıyor. Geçirdikleri keyifli vakitleri sosyal medyadan takipçileri ile paylaşan Dr. Öz'ün kızı Daphne Nur Öz, Instagram'dan yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü. 4 çocuk annesi Daphne Nur Öz, 2010 yılında John Jovanovic ile dünyaevine girdi.