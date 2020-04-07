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Danla Bilic, Survivor 2020 yarışmacısı Cemal Can Canseven'i fena ifşa etti! Uçakta...

Danla Bilic, Survivor 2020 yarışmacısı Cemal Can Canseven'i fena ifşa etti! Uçakta...

07.04.2020 17:51

Survivor 2020'nin en renkli isimlerinden biri Cemal Can Canseven... Survivor 2020 yarışmacısı Cemal Can Canseven, sosyal medyada da adından sıklıkla söz ettiriyor. Doğal ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken hatta halk oylamasında sık sık birinci çıkan 24 yaşındaki genç yarışmacı Cemal Can Canseven, Danla Bilic'in paylaştığı videoyla herkesi şaşırttı. İşte Danla Bilic'in, Survivor 2020 yarışmacısı Cemal Can Canseven'i ifşa ettiği anlar!


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