Damla Sönmez bikinili pozlarıyla büyüledi... Son olarak Çukur dizisinde canlandırdığı Efsun karakteriyle izleyici karşısına çıkan Damla Sönmez'in adı eski rol arkadaşı Aras Bulut İynemli ile aşk dedikodularına karışmıştı. Aşk iddialarını net bir dille yalanlayan Sönmez, uzun süre gündem olmuştu. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Bikinili pozlarını Instagram hesabında peş peşe yayınlayan Sönmez, adeta sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma binlerce yorum ve beğeni geldi. İşte Damla Sönmez'in o paylaşımı...