Damla İkizoğlu tatilden paylaştığı video ile mest etti! atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Melisa karakterini canlandıran Damlasu İkizoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Dizideki başarılı performansıyla gönüllere taht kuran oyuncu, bu kez kumsalda ve teknede çektiği video ile kendine hayran bıraktı. Bir gözlük markası için objektif karşısına geçen genç oyuncu, güzelliği ile adeta sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Damlasu İkizoğlu'nun o paylaşımı...