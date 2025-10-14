PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Magazin Videoları
Damla Ersubaşı Umre’ye gitti
Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 12:29
E-posta
Yazdır
Yazı Boyutu
Abone Ol
Sihirli Annem’de canlandırdığı Tuğçe karakteriyle adını duyuran Damla Ersubaşı, Umre’ye gitti. Kutsal topraklara giden ünlü isim, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Ersubaşı’nın paylaşımları büyük ilgi gördü.
Bunlar da Var
01:01
Trump Başkan Erdoğan'ı Gazze Zirvesi'nde karşıladı
13.10.2025
Pazartesi
00:25
Başkan Erdoğan'dan Meloni'ye sigara uyarısı
13.10.2025
Pazartesi
00:17
Ankara’da AVM’de “ne bakıyorsun?” kavgası: Sandalyeler havada uçuştu!
13.10.2025
Pazartesi
00:11
Kahire'de büyük patlama! Dünya liderleri Mısır'da toplandı Kahire'de patlama meydana geldi
13.10.2025
Pazartesi
CANLI YAYIN