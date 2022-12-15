''Daha açık giyinmemi istiyor” demişti! 5 yıllık aşk bitti! Hazar Ergüçlü Onur Ünlü çifti ayrıldı

Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Hazar Ergüçlü, kendisinden yaşça büyük yönetmen Onur Ünlü ile ilişki yaşamasından dolayı sık sık gündeme geliyordu.







Yaklaşık beş yıldır birlikte olan ikilinin ayrıldıkları kulislerde dolaşmaya başladı. Evlenecekleri beklenen Ergüçlü ve Ünlü çiftinin fikir ayrılıklarından dolayı ilişkilerine nokta koydukları öne sürüldü.







Hazar Ergüçlü, transparan kıyafet giymesine sevgilisinin karşı çıkıp çıkmadığına yönelik bir soruyu "Beni aksine Onur yüreklendiriyor böyle transparan kıyafetleri giymem için. Ben bazen çekiniyorum 'fazla mı açık acaba diyorum' o da 'Hayır, bence giymelisin' diye beni yüreklendirdiği oluyor" şeklinde cevaplandırmıştı.







Bu nedenle Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü'nün fikir ayrılığı nedeniyle ayrılması oldukça ilginç olarak yorumlanıyor.







'ANNE OLMAK İSTİYORUM'

Öte yandan Hazar Ergüçlü, daha önce, "Evlilik fikri, uzak veya yakın' diyemem. Zaman zaman bunu Onur'la konuşuyoruz. Evlilik bir gün olacaktır. Anne olmayı çok istiyorum!" şeklinde konuşmuştu.







Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü ile her fırsatta mutlu olduğunu dile getiriyordu.







Güzel oyuncu ayrılığın ardından soluğu Kıbrıs'ta ailesinin yanında aldı.