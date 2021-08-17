Cüretkar Yasmin! Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil derin dekolteli süper minisi ile akılları baştan aldı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den cüretkar poz! Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bikinili pozlarıyla yaza damga vuran Erbil, şimdi ise derin dekolteli süper mini yeşil elbisesi ile verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Süs havuzun kenarında bacak bacak üstüne atarak verdiği pozu Instagram hesabında yayınlayan Erbil'in paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte Yasmin Erbil'in çok konuşulan o paylaşımı...