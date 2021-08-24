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Cüneyt Arkın gençlere isyan etti: 'Tarih bilinci olan küpe takmaz'

Cüneyt Arkın gençlere isyan etti: 'Tarih bilinci olan küpe takmaz'
24.08.2021 14:43
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Yeşilçam yıldızı usta oyuncu Cüneyt Arkın, gençleri kendi kültürlerine sahip çıkmaya davet etti: "Tarih bilinci olan insan Amerikan tıraşı yaptırmaz, küpe takmaz. Müziğini dinlese bile, o kültüre hayranlık duymaz" Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın, gençlik yıllarından doktorluk anılarına kadar hayatıyla ilgili pek çok detayı anlattı. Sağlıklı olmasını spora bağlayan Cüneyt Arkın, "Gençlik yıllarımda en çok yumurta yerdim. Fakültedeyken annem bana para yerine yumurta gönderirdi" dedi. İşte 83 yaşındaki Cüneyt Arkın'dan dikkat çeken açıklamalar...


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