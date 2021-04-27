RAMAZAN İMSAKİYE
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Cumali amca tarafından vurulan Emmi yaşayacak mı? Kadir Çermik diziden ayrılıyor mu?

Cumali amca tarafından vurulan Emmi yaşayacak mı? Kadir Çermik diziden ayrılıyor mu?
27.04.2021 00:22
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Çukur Emmi öldü mü? Pazartesi akşamları Show TV'de yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizi dört sezondur ilgiyle izleniyor. Mayıs ayında final yapması beklenen dizide yaprak dökümü devam ediyor ve sırasıyla oyuncular ayrılmaya başlıyor. Çukur dizisi ile ilgili yeni bir iddia geldi, izleyicileri meraklandırdı ve Çukur'un Emmi'si Kadir Çermik diziden ayrılıyor mu? Sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya başlandı. Emmi karakterine hayat veren Kadir Çermik ölerek veda mı edecek?


ÇUKUR EMMİ ÖLECEK Mİ?

Gazeteci Birsen Altuntaş: "Çukur'da final öncesi her hafta yaşanan ölüm olaylarına önümüzdeki hafta 2 isim daha ekleniyor. Ay Yapım imzalı dizinin 126. bölümde usta oyuncu Müfit Kayacan'ın oynadığı Cumali amca, Kadir Çermik'in hayat verdiği Emmi'yi öldürüyor. Ayrıca dizide Uğur Yıldıran tarafından canlandırılan maskeli adam da ölüyor."

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