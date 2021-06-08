Çukur’un Selim Koçavalı’sı Öner Erkan hakkındaki o gerçek ortaya çıktı! Son haliyle dikkat çeken Öner Erkan meğer…

Çukur'un Selim Koçavalı'sı Öner Erkan hakkındaki o gerçek ortaya çıktı! Kadrosunda Aras Bulut İynemli, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Kolçak Köstendil, Perihan Savaş gibi başarılı oyuncuların yer aldığı ve 4 sezon izleyiciyle buluşan Çukur dizisi final yaptı. Final bölümüne ise dizide Selim Koçovalı'yı canlandıran Öner Erkan'ın son hali damga vurdu. Selim Koçavalı karakterinin saçları ve taktığı şapka "Öner Erkan hasta mı?" sorusunu akıllara getirdi. Yeni bir proje için imaj değiştirdiği öğrenilen Öner Erkan, kısa sürede gündem oldu. Bunun üzerine hayranları, oyuncunun özel hayatını merak edip araştırmaya başladı. Öner Erkan'ın yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. İşte detaylar…