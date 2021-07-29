Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez’den bikini şov! Sıfır makyaj ve beyaz bikinisiyle sosyal medyayı salladı

Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den bikini şov! Son olarak Çukur'da Efsun karakterini canlandıran Damla Sönmez, şimdilerde dijital platformda yayınlanan Saygı dizisi ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni projesi için objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, bu süreçte sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Instagram paylaşımlarıyla hayranlarının beğenisine toplayan Sönmez, son olarak beyaz bikinisi ile verdiği bir pozu yayınladı. Sıfır makyaj poz veren oyuncu, doğal güzelliği ile hayranlarından tam not alırken bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. İşte Damla Sönmez'in o paylaşımı...