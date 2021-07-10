Haberler Video Magazin Videoları Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez sosyal medyayı yıktı geçti! Kumsal pozu olay oldu güzelliği ile hayran bıraktı

Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez sosyal medyayı yıktı geçti! Kumsal pozu olay oldu güzelliği ile hayran bıraktı

Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez sosyal medyayı yıktı geçti! Kumsal pozu olay oldu güzelliği ile hayran bıraktı
10.07.2021 15:50
Ana Sayfa 01:22
Vahdettin Köşkü'nde kritik...
Ana Sayfa 00:35
Engin Altan Düzyatan ve eşi...
Ana Sayfa 04:12
Hadise'den intikam çanları!...
Ana Sayfa 00:59
HİSAR’dan iki müjde birden!
Ana Sayfa 01:23
Ebru Şahin'den evlilik...
Ana Sayfa 01:27
Tosuncuk'un abisi paketlendi!
Ana Sayfa 00:21
İran’da büyük patlama
Ana Sayfa 01:28
Saatte 60 km! Hafta sonu plan...
Ana Sayfa 00:43
Burdur Gölü'ndeki sazlık alan...
Ana Sayfa 00:18
Burcu Esmersoy’un mutfaktan...
Ana Sayfa 00:25
Aycan Yanaç’ın bikinili...
Ana Sayfa 00:23
Koray Aydın’dan Cumhurbaşkanı...

Damla Sönmez sosyal medyayı yıktı geçti! Kumsal pozu olay oldu… Son olarak Çukur dizisinde can verdiği Efsun karakteri ile ekranlarda boy gösteren Damla Sönmez, bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Çekimden kareleri Instagram hesabında da yayınlamayı ihmal etmeyen oyuncu, mini beyaz şortu ile kumsalda verdiği pozla adeta sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni alırken, takipçileri Sönmez'i iltifat yağmuruna tuttu. İşte Damla Sönmez'in sosyal medyayı sallayan o pozu…


Magazin Videoları