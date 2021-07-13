Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek ile Metin Hara sokaklarda sarmaş dolaş

Yılın aşk bombası patlamış olabilir... Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan Hilal Altınbilek yorucu geçen sezon sonrası tatil yapıyor. Önceki gün plaj fotoğraflarıyla çok konuşulan Hilal Altınbilek, bir dönem Adriana Lima'yla yaşadığı aşkla gündeme gelen Metin Hara'yla Bozcaada sokaklarında sarmaş dolaş görüntülendi. Hilal Altınbilek ile Metin Hara'nın birlikte görüntülenmesi üzerine sevgili oldukları iddiaları gündeme geldi. Peki Hilal Altınbilek - Metin Hara aşk mı yaşıyor, birlikte mi? Hilal Altınbilek ve Metin Hara sevgili mi?