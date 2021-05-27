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Çukurova'nın Fadik'inin evlilik arifesindeki sevgilisi bakın kim çıktı! Voleybolcu...

Çukurova'nın Fadik'inin evlilik arifesindeki sevgilisi bakın kim çıktı! Voleybolcu...
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'inin sevgilisi bakın kim çıktı! Bikinili pozuyla sosyal medyayı sallayan Polen Emre, sevgilisi ile evlilik arifesinde... Atv'nin reyting rekortmeni dizileri arasında yer alan Bir Zamanlar Çukurova 98. bölümü ile izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitlemeye hazırlanırken, Fadik karakterine hayat veren Polen Emre sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Yaz sezonunu açan Polen Emre'nin bikinili halini görenler tanıyamadı. Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren Polen Emre'nin sevgilisi ise merak konusu oldu. İşte voleybolcu aşkıyla evlilik arifesinde olan 30 yaşındaki Polen Emre ve sevgilisi...


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