Çukur'da bir efsanenin sonu! Kan kaybı sonrası efsane isimle etraf yıkılacak! Yeni düşmanlıklarla...

Show TV ekranlarının çok izlenen yapımı Çukur'da bu hafta yaşanan gelişmeler heyecanı artırdı. Selim Koçovalı karakterini canlandıran Öner Erkan'ın diziden ayrılması olay oldu. Seyircileri darmadağın eden bu gelişme sonrası bomba bir transfer haberi yayıncı kuruluş Show TV tarafından açıklandı. Vatanım Sensin, Söz ve Güvercin dizisinde performansıyla göz dolduran Genco Özak dizinin kadrosuna Erdenet ailesinin bir ferdi olarak katılacak. Yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre genç oyuncu dizide Kulkan Erdenet karakterine hayat verecek. Böylece Erdenet-Koçovalı savaşı giderek büyüyecek ve farklı bir boyut kazanacak.

Çukur'da bir efsanenin sonu! Kan kaybı sonrası efsane isimle etraf yıkılacak. Öner Erkan tarafından canlandırılan Selim Koçovalı karakterinin senaryo gereği diziden ayrılmasıyla Erdenet ve Koçovalı savaşı farklı bir boyuta taşınmıştı. Öner Erkan'ın vedası izleyicileri hüzne boğarken yapılan son açıklamaya göre bomba bir isim dizinin kadrosuna katıldı. Vatanım Sensin ve Güvercin dizilerinden tanıdığımız Genco Özak dizinin kadrosuna Kulkan Erdenet olarak katılıyor. Gelen bu haber sonrası izleyiciler tarafından mevzuda taşlar yerine oturuyor yorumları yapıldı.

ÇUKUR'DAN KULKAN ERDENET HAMLESİ

Yapılan son açıklamaya göre bomba bir isim dizinin kadrosuna katıldı. Vatanım Sensin ve Güvercin dizilerinden tanıdığımız Genco Özak dizinin kadrosuna Kulkan Erdenet olarak katılıyor.

KULKAN ERDENET GELİYOR

Çukur'a Genco Özak, Kulkan Erdenet karakteriyle dahil oldu. Genç oyuncunun Erdenet ailesinin küçük oğlunu canlandıracağı dizide ailenin göz bebeği olarak büyütülen ama diğer abilerine hiç benzemeyen, kafasına estiği gibi bir hayat süren Kulkan'ın Koçovalılar'la olan savaşlarında kritik bir noktada durması bekleniyor. Küçük kardeşin savaşa dahil olmasıyla Çatağay ve Ogeday'ın aile içindeki dengelerinin nasıl değişeceği ise şimdiden heyecan yaratıyor.

GENCO ÖZAK KİMDİR?

Genco Özak, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamladı.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in rol aldığı Çalgı Çengi sinema filminin yapım ekibinde görev almıştır. Günümüzde ise Güvercin dizisinde Ökkeş karakterini oynamaktadır.

Tiyatro kökenli oyuncu Taşra Kabare bünyesinde Temizlik İşleri tiyatro oyununda yer almıştır.

2020 – Güvercin

2018 – Söz (Kopuk – Selim Hayroviç) (TV Dizisi)

2017 – Kaybedenler Kulübü 2 (Sinema Filmi)

2017 – Martıların Efendisi (Kahvedeki Adam) (Sinema Filmi)

2016 – Kor (Muhasebeci) (Sinema Filmi)

2016 – Vatanım Sensin (Mehmet) (TV Dizisi)

2014 – Kocamın Ailesi (Can) (TV Dizisi)

ÇUKUR 107. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Koçovalı ailesi Selim'in ölümüyle derinden sarsılırken Akın babasının acısıyla saldırıya geçecek. Koçovalılar kaybettikleri oğullarının yasını tutarken Çukur onları yalnız bırakmayacak ve Selim'in cenazesinde duygu yüklü anlar yaşanacak.

Ogeday'ın geri dönmesi ile bir anda elindeki büyük kozu kaybeden Çağatay ise kendisini Cengiz'in hedef tahtasında bulurken, işleri lehine çevirmenin yollarını arayacak.

Koçovalı ailesi Selim'in kaybıyla yüzleşmeye çalışırken abisinin intikamını almaya yemin eden Yamaç, Cengiz'e hiç beklemediği bir darbe indirecek.