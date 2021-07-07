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Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'den 'Çukur' açıklaması: Çukur dizisinin belgesel çekimi...

Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'den 'Çukur' açıklaması: Çukur dizisinin belgesel çekimi...
07.07.2021 10:00
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Çukur dizisinin başrol oyuncusu yeni projesiyle ilgili iddiaları yanıtladı. Ekranlara damgasını vuran Çukur dizisi geçen ay final yaparak ekranlardaki macerasını sona erdirdi. Necip Memili ve Kubilay Aka başta olmak üzere dizinin pek çok isminin yeni adresleri teker teker belli oluyor. Yamaç Koçovalı karakteriyle dizinin en efsane isimlerinden birisi olan Aras Bulut İynemli'nin bir süredir adı Üç Kuruş isimli diziyle anılıyordu. Ünlü isim hayranlarının merakla beklediği soruya yanıt verdi ve Üç Kuruş projesinde oynayacağına dair iddiaların gerçekleri yansıtmadığını söyledi. Aras Bulut İynemli, Çukur dizisinin belgesel çekimine katılacağını anlatırken yeni bir projesi olmadığını ifade etti. İzleyiciler şimdi heyecanla Çukur'un belgesel projesini merakla bekliyor.


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