Çukur bu akşam var mı yok mu? Çukur ne zaman var?

Çukur bu akşam var mı yok mu? Çukur ne zaman? Çukur 110. yeni bölüm ne zaman sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Show TV ekranlarında her Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşan Çukur dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere yılbaşından sonra birçok dizi ara tatile giriyor. Bu nedenle Çukur’un yayınlanıp yayınlanmayacağı merakla bekleniyor.

Çukur 110. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Çukur ne zaman sorusu gündem oldu. Peki Çukur bu akşam var mı yok mu? Yılbaşından sonra birçok dizi yeni bölümlerine ara veriyor. Bu yıl da aynı durumun olup olmayacağı merak ediliyor. Peki Çukur ne zaman? Pazartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Çukur bu akşam var mı yok mu sorusuna cevap aranıyor. İşte Show TV dizisi Çukur 110. bölüm hakkında merak edilen bilgiler!

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Show TV yayın akışında değişikliğe gidildi ve yeni bölümün bu akşam yayınlanacağı duyuruldu.

ÇUKUR'DA BU HAFTA NELER VAR?

Yamaç, Erdenetler'e karşı başlattığı intikam planının ilk adımı atacak ve Cengiz Erdenet bir seçim yapmak zorunda kalacak. Cengiz'in büyük kayıplar yaşamasına sebep olan Koçovalılar mahalleye döndüklerinde hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaşacaklar.

Erdenetler'in mahallede sebep olduğu felaketin sonuçları merakla beklenecek. Çukurlular bir kez daha bir arada durarak bu felaketin yaralarını saracak. Yamaç her cephede mücadele verirken Nehir'in sürpriz hamlesiyle şaşıracak.

Yanında duran herkesi bir bir kaybeden Cengiz, Koçovalılar'dan kaçmak için harekete geçecek ancak Koçovalılar'ın onun izini bulması uzun sürmeyecek.