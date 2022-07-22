Çsğla Şıkel mesaj haberi! İzzet Antebi'nin konuşmalarını ifşalamıştı... Didem Sarı'nın hamlesine ilk açıklama geldi: "Hacklemiş"

"INSTAGRAM HESABIMI HACKLEMİŞ"

Çağla Şıkel ile İzzet Antebi'nin konuşmalarını ifşalamıştı... Eski eş Didem Sarı'nın hamlesi ortalığı karıştırdı ilk açıklama geldi.Tuvana Türkay'ın yeni sevgilisi İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı intikam modunu açtı, o mesajlar gündeme bomba gibi düştü.

Şu sıralar ünlü oyuncu Tuvana Türkay'la aşk yaşayan iş insanı İzzet Antebi, 2009'da yılında hayatını birleştirdiği Didem Sarı ile boşanmıştı.

İzzet Antebi, eski eşi Didem Sarı'nın sevgilisi tarafından darbedildiği haberleri ile gündeme gelmişti. Didem Sarı, Instagram hesabından Çağla Şıkel ile eski eşi İzzet Antebi'nin evliyken yazışmasını paylaştı.

"DAHA BOŞANMADAN..."

Didem Sarı, yazışmayı "Daha evlilik kararı kesinleşmeden yaşanan aşka bak" notuyla paylaştı.

"BÜTÜN GECE AKLIMDAYDIN"

Antebi'nin Şıkel'e "Dünya güzeli" dediği, Şıkel'in ise "Bütün gece aklım sendeydi" dediği görüldü.

DAVA AÇIYOR

İş insanı İzzet Antebi'den açıklama geldi. "Biz 22 Eylül 2021'de boşandık. O paylaşımlar ise ekim tarihli. Didem ayrılık sonrası Instagram hesabımı hacklemiş. Kaldı ki, Çağla Şıkel ile hiçbir zaman ilişkim olmadı. Benim sevgilim değil, sadece arkadaşım. Eski eşime dava açacağım" dedi. Küplere binen Çağla Şıkel de hukuki yollara başvuracak."

Çağla Şıkel'in 2002 yılında Yüksel Ak ile evli olan eski manken Şenol İpek'e gönderdiği "Tostumu yedim, odamda bekliyorum" mesajı olay olmuştu.

Magazin tarihinin unutulmazları arasına giren, Çağla Şıkel ile Şenol İpek arasındaki "Tostumu yedim bekliyorum" mesajı adeta bir dönem dillere pelesenk olmuştu.