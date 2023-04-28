Cristiano Ronaldo’ya ayrılık pahalıya patlayacak! Georgina Rodriguez’in alışveriş tutkusu neden gösterilmişti meğer...

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, uzun bir süre önce Georgina Rodriguez ile aşk yaşamaya başlamıştı. Aşk dolu pozlarıyla sık sık adlarından söz ettiren çift, son dönemlerde bambaşka bir olayla gündeme geldi. Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in ayrılığın eşiğinde olduğu öne sürüldü. Ronaldo'nun Georgina'nın çok fazla alışveriş yapmasından rahatsız olduğu ve ayrılmak istediği iddia edildi. İkilinin ilişkisine dair yeni detaylar ortaya çıkarken 350 milyon Euro iddiası ağızları açık bıraktı. İşte detaylar...