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Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den Lionel Messi'ye kalpli alevli mesaj iddiası 'Aman duymasın Ronaldo'ya söylemeyin!'

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den Lionel Messi'ye kalpli alevli mesaj iddiası 'Aman duymasın Ronaldo'ya söylemeyin!'
18.11.2021 16:15
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Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerlerine çekiyorlar. Futbolun yaşayan süper yıldızlarının, bu tanımına uygun, dünyayı kıskandıran bir hayatı var. Portekizli Juventus'tan ayrılıp, 2009-2018 yılları arasında formasını terlettiği Manchester United'a geri dönmüştü. Öte yandan Lionel Messi'de yılladır formasını giydiği Barcelona'dan, Paris Saint-Germain'e transferiyle günlerce konuşulmuştu. Özel hayatlarını da gözler önünde yaşayan süper yıldızları hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Konu bu kez futbol değil, Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez.

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