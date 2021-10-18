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Cristiano Ronaldo her şeyi onun ayaklarına serdi! Georgina Rodriguez son olarak Cristiano Ronaldo'nun...

Cristiano Ronaldo her şeyi onun ayaklarına serdi! Georgina Rodriguez son olarak Cristiano Ronaldo'nun...
18.10.2021 17:05
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Cristiano Ronaldo, hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerlerine çekiyor. Futbolun yaşayan süper yıldızlarından biri olan Ronaldo'nun bu tanımına uygun, dünyayı kıskandıran bir hayatı var. Portekizli Juventus'tan ayrılıp, 2009-2018 yılları arasında formasını terlettiği Manchester United'a geri dönmüştü malumunuz. O günden bu yana gündemden düşmüyor. Son olarak Georgina Rodriguez son olarak Cristiano Ronaldo'nun kendisine aldığı servet değerindeki hediyeyi sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Sonrasında sosyal medya yerinden oynadı.

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