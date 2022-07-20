Cristiano Ronaldo cinsel organına botoks yaptırdı büyüttürdü! Yaptırmadığı bir bu kalmıştı o da oldu Portekizli yıldız...

Cristiano Ronaldo hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerlerine çekiyor. Futbolun yaşayan süper yıldızlarından biri olan, bu tanımına uygun, dünyayı kıskandıran bir hayatı var. Portekizli Juventus'tan ayrılıp, 2009-2018 yılları arasında formasını terlettiği Manchester United'a geri dönmüştü. 2016 yılından bu yana Georgina Rodriguez'le aşk yaşayan Ronaldo, sevgilisi ve çocuklarıyla adeta bir magazin figürü. Cristiano Ronaldo, bu sefer özel yaşantısıyla gündeme geldi. Yıldız futbolcunun cinsel organını büyüttürmek için botoks yaptırdığı öne sürüldü.