Çolpan İlhan mezarı başında anıldı! Kerem Alışık’tan duygu yüklü paylaşım geldi! “Bir Attila İlhan şiirinden çıkmıştı sanki...”

Türk sinemasında iki yüze yakın filmde rol alan ve birçok önemli yapımda başrol oynayan Çolpan İlhan, 25 Temmuz 2014'te geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Zincirlikuyu Mezarlığında eşi Sadri Alışık'ın yanına defnedilen İlhan, bugün mezarı başında anıldı. Kerem Alışık ve oğlu Sadri Alışık’ın yanı sıra yakın dostları ve sevenlerinin katılımıyla geçen anmada, duygusal anlar yaşandı. Öte yandan ünlü oyuncunun oğlu Kerem Alışık, sosyal medya hesabında Çolpan İlhan’ın ölüm yıldönümünde duygu yüklü bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...