Haberler Magazin Videoları Çolpan İlhan mezarı başında anıldı! Kerem Alışık’tan duygu yüklü paylaşım geldi! “Bir Attila İlhan şiirinden çıkmıştı sanki...”

Çolpan İlhan mezarı başında anıldı! Kerem Alışık’tan duygu yüklü paylaşım geldi! “Bir Attila İlhan şiirinden çıkmıştı sanki...”

Çolpan İlhan mezarı başında anıldı! Kerem Alışık’tan duygu yüklü paylaşım geldi! “Bir Attila İlhan şiirinden çıkmıştı sanki...”
26.07.2022 16:39

OTOMATİK OYNAT

Magazin 01:01
Türkan Şoray bakın aslen...
Magazin 00:40
Seda Sayan biricik eşi Çağlar...
Magazin 00:48
Barış Arduç'un 8 aylık hamile...
Magazin 00:35
Cem Yılmaz trafik kazası...
Magazin 00:24
Pınar Altuğ’un kızı Su...
Magazin 02:39
Fenerbahçeli futbolcu ile...
Magazin 03:21
Müge Anlı'nın düğün...
Magazin 00:17
Pınar Altuğ ile eşi Yağmur'un...
Magazin 02:03
Ne yapıyorsanız bırakın Beren...
Magazin 00:31
Şeyma Subaşı'dan dudak dudağa...
Magazin 00:32
Seray Sever minik kızıyla ev...
Magazin 00:15
Esra Erol’u hiç böyle...

Türk sinemasında iki yüze yakın filmde rol alan ve birçok önemli yapımda başrol oynayan Çolpan İlhan, 25 Temmuz 2014'te geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Zincirlikuyu Mezarlığında eşi Sadri Alışık'ın yanına defnedilen İlhan, bugün mezarı başında anıldı. Kerem Alışık ve oğlu Sadri Alışık’ın yanı sıra yakın dostları ve sevenlerinin katılımıyla geçen anmada, duygusal anlar yaşandı. Öte yandan ünlü oyuncunun oğlu Kerem Alışık, sosyal medya hesabında Çolpan İlhan’ın ölüm yıldönümünde duygu yüklü bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Magazin Videoları
SON DAKİKA