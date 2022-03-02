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Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Zeynep Koçak'ı gören tanıyamadı!

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Zeynep Koçak'ı gören tanıyamadı!
02.03.2022 22:09

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Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını duyuran Zeynep Koçak, bir dönem Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla çok konuşulmuştu. İkilinin aşkı ani bir kararla biterken Zeynep Koçak ortalardan kaybolmuş ve uzun bir süre herhangi bir projede yer almamıştı. Ünlü oyuncu, Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Son haliyle görenleri şaşkına çeviren Koçak "37 kilodan 65 kiloya çıktım" dedi. Görenlerin tanımakta zorlandığı Koçak'ın son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve "Bambaşka biri olmuş", "Kilo yaramış, çok güzel" yorumlarında bulundu. İşte Zeynep Koçak'ın şaşkına çeviren son hali...

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