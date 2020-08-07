Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'dan canlı yayında itiraf! Kızının annesini aldatmış ve şantaja uğramıştı...

07.08.2020 11:26

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşayan Tamer Karadağlı, katıldığı televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arzu Balkan ile evli olduğu dönemde eşini aldatan ve bu nedenle şantaja da uğrayan Tamer Karadağlı, o dönemde kameraların karşısında yaptığı, "Eşimden ve ailesinden özür diliyorum" açıklamasıyla ilgili ilgili yıllar sonra itirafta bulundu. İşte Çocuklar Duymasın'ın haluk'u Tamer Karadağlı'dan, kızının annesi ve evliliğiyle ilgili dikkat çeken sözler...