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Çocuklar Duymasın’daki Çaycı Hüseyin'in karısı Emine bir değişti pir değişti! Melek Şahin'i görenler tanımıyor

Çocuklar Duymasın’daki Çaycı Hüseyin'in karısı Emine bir değişti pir değişti! Melek Şahin'i görenler tanımıyor
23.08.2021 12:29
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Çocuklar Duymasın'ın Emine'si bir değişti pir değişti! Melek Şahin'in son halini görenler tanıyamıyor... Pandemi sürecinde kendi diktiği maskelerin Instagram hesabı üzerinden satışını gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çeken Şahin, kendi hesabı üzerinden yaptığı satıştan elde ettiği gelir ile sokak hayvanlarına mama ve tedavi desteği sağlayarak herkesin takdirini kazanmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Melek Şahin herkesi şaşırttı. Değişimi ile 'Çocuklar Duymasın'ın Emine'sinden eser kalmadı' dedirten ünlü oyuncu, dizide Çaycı Hüseyin'in karısını canlandırıyordu.


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