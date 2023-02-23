Haberler Magazin Videoları Çitos Efe son haliyle o bildiğiniz çocuk değil artık! Çocuktan Al Haberi'nin Efe Koçyiğit'i artık 12 yaşında! Sırra kadem basmıştı

Çitos Efe son haliyle o bildiğiniz çocuk değil artık! Çocuktan Al Haberi'nin Efe Koçyiğit'i artık 12 yaşında! Sırra kadem basmıştı

Çitos Efe son haliyle o bildiğiniz çocuk değil artık! Çocuktan Al Haberi'nin Efe Koçyiğit'i artık 12 yaşında! Sırra kadem basmıştı
23.02.2023 16:59

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Çocuktan Al Haberi adlı programın minik yıldızlarından biriydi Efe Koçyiğit yani hepimizin akılda kalan şekliyle Çitos Efe... İştahlı bir çocuk olan Efe, programda yemek aşkını sık sık dile getiriyor bir yandan da sevimliliği ve o akılda kalan danslarıyla adından epey söz ettiriyordu. İşin altında ise bambaşka bir durum vardı. Efe'nin yaşadığı her ne kadar onu sevimli gösterse de ciddi bir obezite sorunu yaşıyordu. Sonrasında Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit bir anda sırra kadem bastı. Sosyal medyada aktif olan Efe Koçyiğit'in son halini görenlerse gözlerine inanamadı.

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Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'si hastaneden paylaştı 'geçmiş olsun' mesajı yağdı! Kilolarıyla fenomen olmuştu kocaman oldu görenler: "Büyümüşsün"

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