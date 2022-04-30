RAMAZAN İMSAKİYE
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'Cinsel organ' krizi! Johnny Depp Amber Heard davasında skandal anlar! Salon kahkahaya boğuldu

'Cinsel organ' krizi! Johnny Depp Amber Heard davasında skandal anlar! Salon kahkahaya boğuldu
30.04.2022 21:03

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Johnny Depp ve uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Amber Heard arasındaki davada sular durulmuyor. Şimdilerde birbirilerine açtıkları iftira davaları görülen ve duruşmaları canlı olarak yayınlanan Depp ve Heard'ün ve tanıkların verdikleri ifadeleri akıl tutulması yaratan cinsten. Şiddet iddialarından, yatağı pislemelerine kadar pek çok skandalları ortaya çıkan eski çiftin anlattıkları akla adeta dizi film senaryosu gibi. İkili arasında yaşanan kavganın detayları ele alındı. Söz konusu kavgayla ilgili konuşan Depp'in korumasının "cinsel organ" açıklamaları mahkeme salonunu kahkahaya boğdu.

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