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Cinsel ilişkiye girerken 'at gibi muamele etti' demişti! Prens Harry'nin bekaretini alan o kadından olay itiraf: Sarhoştuk ve tarlada...

Cinsel ilişkiye girerken 'at gibi muamele etti' demişti! Prens Harry'nin bekaretini alan o kadından olay itiraf: Sarhoştuk ve tarlada...
08.03.2023 18:35

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Cinsel ilişkiye girerken 'at gibi muamele etti' demişti! Prens Harry'nin bekaretini alan o kadından olay itiraflar gelmeye devam ediyor. 2020 yılının başlarında Kraliyet ailesindeki görevlerinden feragat eden Harry ve Meghan ikilisi gündemden düşmüyor. Harry ve Meghan belgeselinden sonra Prens Harry'nin 'Spare / Yedek' adlı kitabı yayınlandı. Kitap yayınlanmadan, Harry ve Meghan belgeselinden daha çok konuşulmuştu. Harry, itiraflarına bu kitap aracılığıyla devam ediyor. Harry kitabında, "Benden yaşça büyük bir kadınla ilişkiye girdim. Kendisi atları çok seviyordu ve bana bir at gibi muamele etmişti. Hızlı bir cinsel ilişki sonrasında popoma tokat atıp beni yollamıştı" ifadesini kullanmıştı. Sasha Walpole, yani aylardır kim olduğu tartışılan o kadın öyle itiraflarda bulundu ki... İşte detaylar...

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