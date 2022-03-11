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'Cinsel ilişkiye ara vermek' itirafıyla şaşkına çeviren Kourtney Kardashian ile sevgilisi Travis Barker ile plajda herkesin içinde...

'Cinsel ilişkiye ara vermek' itirafıyla şaşkına çeviren Kourtney Kardashian ile sevgilisi Travis Barker ile plajda herkesin içinde...
11.03.2022 18:14

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Kourtney Kardashian 'cinsel ilişkiye ara vermek' itirafıyla şaşkına çevirmişti! Olay görüntü bir plajda geldi... Müzisyen Travis Barker ile dolu dizgin bir aşk yaşayan Kourtney Kardashian, geçtiğimiz günlerde cinsel hayatıyla ilgili çarpıcı itirafta bulundu. Kourtney, "Ara vermek cinsel ilişkiyi daha çılgın yapıyor" dedi. Açıklamanın ardından Kourtney Kardashian ve Travis Barker Laguna Plajı'nda görüntülendi. Bir süre önce seks orucu yaptığını açıklayan çift herkesin içinde yaptıkları hareketlerle şoke etti.

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Kourtney Kardashian 'cinsel ilişkiye ara vermek' itirafıyla şaşkına çevirmişti! Travis Barker ile plajda herkesin içinde verdiği görüntü ile Kardashian şoke etti.

Dünyaca ünlü Kardashian Ailesi'nin en büyük kızı olan Kourtney Kardashian nişanlısıyla yaşadığı tutkulu aşkla gündeme sık sık geliyor.

Müzisyen Travis Barker ile hayatını birleştirmeye hazırlanan Kourtney Kardashian nişanlısıyla verdiği iddialı pozlarla adından söz ettiriyor.

Kourtney Kardashian, nişanlısı Travis Barker'la paylaştığı pozlarla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Aşk hayatına dair açıklamalarıyla da dikkat çeken Kardashian cinsel ilişkiye ara vermenin aşk hayatını nasıl canlandırdığını anlatmıştı.

Kourtney Kardashian, verdikleri molalar sayesinde cinsel hayatlarının daha güzel bir hale geldiğini söylemesiyle gündemdeyken olay bir şekilde yakalandı.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker Laguna Plajı'nda tatil yaparken görüntülendi. Ünlü çift herkesin içinde gösterdikleri rahat tavırlarla olay oldu.

Kimseyi umursamayan çift kumsalda sıcak dakikalar yaşadı.

Travis Parker bir süre sonra sevgilisinin pantolonunu üstünden çıkarmaya çalışırken de görüntülendi.

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