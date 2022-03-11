'Cinsel ilişkiye ara vermek' itirafıyla şaşkına çeviren Kourtney Kardashian ile sevgilisi Travis Barker ile plajda herkesin içinde...

Kourtney Kardashian 'cinsel ilişkiye ara vermek' itirafıyla şaşkına çevirmişti! Olay görüntü bir plajda geldi... Müzisyen Travis Barker ile dolu dizgin bir aşk yaşayan Kourtney Kardashian, geçtiğimiz günlerde cinsel hayatıyla ilgili çarpıcı itirafta bulundu. Kourtney, "Ara vermek cinsel ilişkiyi daha çılgın yapıyor" dedi. Açıklamanın ardından Kourtney Kardashian ve Travis Barker Laguna Plajı'nda görüntülendi. Bir süre önce seks orucu yaptığını açıklayan çift herkesin içinde yaptıkları hareketlerle şoke etti.