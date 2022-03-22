Ciciş Esra Ersoy tutuklandı!

Kamuoyunda "Ciciş Kardeşler" olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl 1 ay hapse mahkum edilmişti. Hakkında tutuklama kararı bulunan Esra Ersoy İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Esra Ersoy tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dava dosyasına göre Esra Ersoy, geçen yıl Bodrum'da ailesinin kiraladığı konutta tatil yapan 13 yaşındaki S.B.'nin yalnız olduğu sırada evin kapısını çaldı. Ersoy, S.B.'ye erkek arkadaşından kaçtığını söyleyerek eve girdi. Bir süre sonra Ersoy, S.B'.nin evinde uyuşturucu hap aldı. Aldığı hapın etkisiyle, "Kaç kişi benimle birlikte olmak için para teklif ediyor, senden para istemiyorum" diyen Ersoy, daha sonra S.B.'nin şortunu indirerek tacizde bulundu.