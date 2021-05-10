RAMAZAN İMSAKİYE
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Ciciş Ceyda Ersoy'dan son dakika Acun Ilıcalı açıklaması!

Ciciş Ceyda Ersoy'dan son dakika Acun Ilıcalı açıklaması!
10.05.2021 14:12
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Ciciş kardeşlerin Ceyda Ersoy'undan intihar sonrası ilk paylaşım geldi. 2 gün önce magazin gündemine düşen intihar girişiminin ardından gözler Acun Ilıcalı ve Ciciş kardeşlerin Ceyda Ersoy'una çevrilmişti. Esra Ersoy, Instagram hesabından kardeşi Ceyda Ersoy'un Acun Ilıcalı nedeni ile intihar girişiminde bulunduğunu ileri sürmüştü. Yoğun bakım sonrası sağlığına kavuşan Ceyda Ersoy, Instagram'dan yaptığı Acun Ilıcalı açıklaması ile dikkat çekti. 'Ölmediğime göre açıklama yapma ihtiyacı hissettim' diyen Ciciş kardeşlerin Ceyda'sı bakın neler söyledi...


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