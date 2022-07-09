Cici anne! Mekandan ayrı ayrı çıktılar! Tuvana Türkay ve İzzet Antebi gazetecileri görünce panik yaptı

Mart ayında aşk yaşamaya başlayan ve geçtiğimiz hafta kaçmaya son vererek Bodrum'da el ele poz veren sevgililer oyuncu Tuvana Türkay ve iş insanı İzzet Antebi, önceki akşam Yeniköy'de bulunan bir mekanda yemekteydi.

İkilinin yanında Antebi'nin kızı Mila da vardı. Tuvana Türkay, yemek boyunca Mila ile sık sık sohbet etti.

Çıkışta gazetecilerin olduğunu öğrenen sevgililer, bu kez birlikte poz vermekten kaçındı.

Mekandan ilk çıkan Tuvana Türkay oldu. Gazetecilerin soruları karşısında sessiz kalan oyuncu, hızlıca uzaklaştı.

GÖZLER DİDEM'DE

10 dakika sonra mekandan kızı Mila ile çıkan Antebi de soruları yanıtsız bıraktı.

Türkay'ı görenler ise "Cici Anne Tuvana" yorumunda bulundu. Gözler ise Antebi'den boşanan Mila'nın annesi Didem Sarı'ya çevrildi. Sarı'nın nasıl bir yorum yapacağı ise merak konusu oldu.