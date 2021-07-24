Haberler Video Magazin Videoları Cici anne <a href="/index/ebru-salli?type=2" class="">Ebru Şallı</a>: Eşi <a href="/index/ugur-akkus?type=2" class="">Uğur Akkuş</a>'un kızı ve oğluyla mavi tura çıktı

Cici anne Ebru Şallı: Eşi Uğur Akkuş'un kızı ve oğluyla mavi tura çıktı

Cici anne Ebru Şallı: Eşi Uğur Akkuş'un kızı ve oğluyla mavi tura çıktı
24.07.2021 14:58
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Ebru Şallı, Bodrum’a ayak bastı. Güzel model, eşi Uğur Akkuş’un kızı ve oğluyla mavi tura çıktı. Şallı ve eşinin çocuklarının uyumlu dostluğu “Cici anne Ebru” dedirtti. Teknede bakım yapılırken Uğur Akkuş, çocuklarını alarak botla yüzmeye gitti.


Ebru Şallı, tatil sezonunu eşi Uğur Akkuş ile Bodrum'da açtı.

Önceki gün Cennet Koyu'nda demirli teknelerinde görüntülenen çiftin yanlarında Akkuş'un kızı ve oğlu da vardı.

Çocuklara düşkünlüğüyle bilinen Şallı'nın eşinin eski evliliğinden olan kızı ve oğluyla çok iyi anlaştığı görüldü.

Çocukların da Ebru Şallı'yı çok sevmesi ve birlikte vakit geçirmekten keyif almaları "Cici anne Ebru" dedirtti.

MAVİ TURA ÇIKTILAR


Ege turuna hazırlanan aile motor yatın tüm bakımlarını yaptırmak için tamirci çağırdı.

Teknede bakım yapılırken Uğur Akkuş, çocuklarını alarak botla yüzmeye gitti.

Fit vücuduyla dikkat çeken 44 yaşındaki modelin, çanta ve bikinisinin uyumu dikkat çekti.

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