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Çiçeği burnunda anne Hande Soral: Oğlumu anneannesi ile birlikte büyüteceğiz

Çiçeği burnunda anne Hande Soral: Oğlumu anneannesi ile birlikte büyüteceğiz
06.06.2022 18:13

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Geçtiğimiz günlerde ilk bebeği Ali'yi kucağına alan ünlü oyuncu Hande Soral ve eşi İsmail Demirci, bebeklerinin ilk kontrolü için gittikleri hastanenin çıkışında görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü çiftten Hande Soral, "Anneannesi ile birlikte büyüteceğiz. 6 ay evde Ali ile ilgileneceğim ondan sonra gelen projeleri değerlendireceğim. Ben hamile olduğum zaman çalıştım, Ali de benimle çalıştı. O dönem, ben işe başladığımda da Ali, benimle setlere gelecek ve bana eşlik edecek." dedi.

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