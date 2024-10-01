Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024, 12:32 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2024, 12:32

Pop müziğin unutulmaz isimlerinden Christina Aguilera, hafta sonu katıldığı bir etkinlikte dikkat çekici bir görünüm sergiledi. 43 yaşındaki sanatçının bir hayranı tarafından çekilen videonun sosyal medyada hızla yayılması, hayranları arasında büyük bir endişeye yol açtı. Kısa sürede viral olan görüntülerde, Aguilera'nın ani kilo kaybı net bir şekilde görülürken, sosyal medya kullanıcıları bu durum hakkında farklı görüşler bildirdi.

Bazı kullanıcılar, Aguilera'nın her zaman ince bir yapıya sahip olduğunu savunurken, diğerleri onu 'şimdiye kadarki en zayıf hali' olarak nitelendirdi. Özellikle son zamanlarda gözlenen bu dramatik değişim, sanatçının sağlık durumu hakkında spekülasyonların artmasına neden oldu.

Aguilera cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, hayranları onun sağlığı için endişelenmeye devam ediyor. Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından, ünlü sanatçının hayranları arasında büyük bir tartışma başladı ve binlerce kişi bu konuda yorum yapmaya başladı.