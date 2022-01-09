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Chloe Loughnan paylaştı sosyal medya onu konuştu! Hem yatak odasından hem banyodan...

Chloe Loughnan paylaştı sosyal medya onu konuştu! Hem yatak odasından hem banyodan...
09.01.2022 00:38 - Son Güncelleme: 09.01.2022 00:46

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İrlandalı model Chloe Loughnan, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile 5 yıllık evliliğini 2019'da sonlandırmıştı. Ortaç ile yaptığı evlilikle ülkemizde adını geniş kitlelere duyuran Chloe Loughnan, boşanmanın ardından yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü model, Instagram hesabında yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Derin dekolteli kırmızı büstiyeri ile objektif karşısına geçen oyuncuya yorum yağdı. İşte Chloe Loughnan'ın yatak odası ve banyoda verdiği o pozları...

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